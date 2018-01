Presidenza Figc, Lotito non si candida: in corsa Tommasi, Gravina e Sibilia

Claudio Lotito non presenterà la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha riferito all'Ansa, senza aggiungere motivazioni ("Non ho i numeri? Ho numeri importanti..." si e limitato a dire). Agli amici, però, il presidente della Lazio avrebbe confessato: "Mi ero convinto a scendere in campo, ma ci sarebbero state troppe conseguenze per la mia società. E io questo non lo voglio".



Il numero 1 di Lazio e Salernitana si era detto certo di dodici club in A, ma secondo alcune indiscrezioni si era arrivati solo a nove (Crotone, Atalanta, Genoa, Samp, Napoli, Lazio, Verona, Chievo e Milan): sarebbero mancati dunque i numeri necessari.



A depositare programmi e candidature tra sabato e domenica sono stati la guida dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, e i presidenti della Lega nazionale dilettanti e della Lega Pro, Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina. Lo scenario, probabilmente destinato a cambiare, è complicato e conferma l'estrema frammentarietà del sistema nonostante i numerosi appelli all'unità delle ultime settimane e la precarietà di progetti e programmi di rinnovamento che rischiano di rimanere sulla carta se non supportati da una reale volontà comune.



Il contender più accreditato è Sibilia, forte del 34% dei voti garantitogli dalla sua componente, i dilettanti, che dopo l'esperienza con Carlo Tavecchio gradiscono ribadire il loro peso nel sistema. "Il calcio di base e quello di vertice potrebbero ricostruire l'asse storico che c'è sempre stato", è il mantra del senatore, e non c'è chi non veda che il suo probabile alleato sia proprio Lotito. La frenetica opera del presidente della Lazio delle ultime ore, secondo molti, avrebbe come scopo esattamente di rapportarsi con Sibilia come interlocutore forte, per una vicepresidenza e un riconoscimento alle Leghe.



Quella di A pesa per il 12% al voto, quella di B - dove come patron Salerntina Lotito vanta altri consensi - il 5%: in tutte e due gli ambiti c'è una corrente almeno altrettanto forte pronta a sbarrargli il passo, ed è chiaro che il peso elettorale può essere comunque diverso da quello più ottimistico di queste ore. "E' bravo a fare l'imprenditore e il presidente della sua squadra ma servono persone diverse per gestire il bene comune", aveva ribadito ieri il presidente del Torino, Urbano Cairo. Ma l'impegno di Lotito, comunque sia, scompagina anche i piani degli oppositori di Sibilia.



Sull'altro fronte ci sono Tommasi (20% dei voti disponibili) e Gravina (17%). Il presidente dell'Aic dovrebbe avere il sostegno dell'Assoallenatori (10%). Renzo Ulivieri si è detto poco propenso a votare uno dei vice di Tavecchio ma come condizione per il voto ai calciatori ha posto un ampio consenso su Tommasi: insomma, i voti degli allenatori non sono blindati.



Se davvero Lotito tratterà con Sibilia, al presidente Aic sarà esclusa quella via e l'unico percorso è un accordo con la Lega Pro: al di là dei voti personali, i club di serie C non sono pronti a votarlo compatti neanche se si ritirasse il loro candidato, Gravina. "Tommasi è una brava persona, ma non credo lo voterei", ha ufficializzato ancora Cairo, dando voce alla pregiudiziale del calcio italiano. Ancora in alto mare nella soluzione della crisi Mondiale.