Premio Puskas, abbiamo già un vincitore?

È successo nella semifinale playoff della A-League, il massimo campionato di calcio australiano, nella partita tra Newcastle Jets e Melbourne City Fc, poi vinta proprio dai padroni di casa in rimonta. La rete del momenteneo 1-1 di Riley McGree è clamorosa. E lui finisce anche nella squadra della settimana di Fifa18 con Coutinho e Giroud

Coutinho, Giroud, Kompany, McGREE!

Our hat-trick hero, Riley McGree has made this week's EA Sports FIFA Team of the Week! pic.twitter.com/zdDsEUFRBd