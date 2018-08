Premio Puskas 2018, c'è anche la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus

La UEFA ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista dei gol in lizza per il Premio Puskas 2018, che incorona l'autore della rete più bella dell'ultima stagione. Tra i gol selezionati c'è naturalmente quello di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, realizzato lo scorso 3 aprile all'Allianz Stadium. Ecco la lista completa:



Cristiano Ronaldo (Juvenuts-Real Madrid, quarti Champions League)

Lucy Bronze (Lione-Manchester City, semifinale Champions League donne)

Olga Carmona (Svizzera-Spagna, europeo donne Under 19)

Elisandro (Sporting CP 2-5 Inter FS, finale Futsal Cup)

Elliot Embleton (Turchia-Inghilterra, Europeo Under-19)

Christian Eriksen (Eire-Danimarca play-off di qualificazione a Russia 2018)

Paulo Estrela (Porto-Beşiktaş di Youth League)

Eva Navarro (Germania-Spagna, finale europeo femminile Under 17)

Dimitri Payet (Marsiglia-Lipsia, quarti Europa League)

Gonçalo Ramos (Slovenia-Portogallo, Europeo Under 17),

Ricardinho (Portogallo-Romania, Europeo di Futsal)



