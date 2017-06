Premio Puskas 2016: tra i candidati anche una donna

Oltre al titolo di miglior allenatore dell'anno che vede in corsa Claudio Ranieri, il 9 gennaio a Zurigo sarà assegnato anche il FIFA Puskas Award, il premio per il miglior gol del 2016. La Fifa ha reso noto i nomi dei tre finalisti, che sono: Marlone, centrocampista del Corinthians, per il gol segnato contro il Cobresal in Copa Libertadores, Mohd Faiz Subri del Pulai Pinang-Pahang con la sua magica punizione segnata nel campionato malese e una donna. La terza finalista è infatti Daniuska Rodriguez, 17enne calciatrice venezuelana, si è guadagnata un posto sul podio con il gol segnato alla Colombia nel campionato Under 17 sudamericano femminile.

Esclusi invece altri calciatori importanti che erano stati inseriti nella prima lista di 10: da Messi a Neymar, passando per Saul Niguez dell'Atletico Madrid. Eliminati anche Robson-Kanu del Galles, Kekana del Sudafrica, Gaspar della Spagna e Skrabb del Gefle.