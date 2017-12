Premier, West Ham-Chelsea 1-0, Arnautovic affossa Conte

Decide un ex interista, Marko Arnautovic, che nel giorno del derby d'Italia, abbatte un ex juventino, Antonio Conte. West Ham-Chelsea finisce 1-0 e la lunga rincorsa sognata dal tecnico italiano si fa sempre più complicata, forse impossibile: i Blues potevano approfittare dello scontro al vertice tra Manchester City e United, magari sperando che Mourinho fermasse Guardiola. La speranza resta la stessa, ma così rischia di unirsi comunque al rimpianto, perché bene che vada la distanza della vetta sarà di 11 punti. Un'enormità.

Il gol che sblocca e fissa il risultato arriva al 6' del primo tempo e vede un Azpilicueta poco reattivo nella marcatura dell'avversario. Di fatto il Chelsea subisce la rete a difesa schierata, roba da far infuriare Conte. Il problema è che restavano 84 minuti per recuperare e i Blues non ci sono riusciti. Conte paga forse il ricorso al 3-5-1-1, rinunciando sia a Pedro che a Moses, tra i due protagonisti della scorsa stagione, oltre che a Willian. Li fa entrare tutti nella ripresa sperando di cambiare la partita e a quel punto lascia fuori Batshuayi, spesso risolutore in extremis. Un errore, a posteriori, visto che Morata non è in giornata di grazia. L'ultima occasione capita a Eden Hazard all'84', ma anche alla fine non si vede il furore agonistico tipico delle squadre di Conte.

Nelle altre gare della 16esima giornata di Premier League torna a vincere il Tottenham, che dopo quattro gare senza successi travolge 5-1 lo Stoke City a Wembley (doppietta per Harry Kane, che raggiunge Salah sul trono dei marcatori con 12 reti) e sale a quota 28 in classifica agganciando momentaneamente l'Arsenal. Succede di tutto invece sul fondo della classifica, dove lo Swansea batte 1-0 il West Brom e dice addio all'ultimo posto, occupato ora dal Crystal Palace, che getta al vento la possibile vittoria col Bournemoth sbagliando un rigore al 94esimo con Benteke. Chiudono il quadro il successo interno del Burnley sul Warford nella sfida tra le due sorprese di questo inizio di stagione e il colpo esterno del Leicester, che passa 3-2 sul campo del Newcastle e ottiene la terza vittoria consecutiva lasciando definitivamente la zona calda della classifica.