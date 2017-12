Premier, Wba-Manchester United 1-2, il Liverpool vince 4-0

Soffre e vince. È il solito Manchester United, insomma, concreto quanto basta per portare a casa altri tre punti e restare da solo al secondo posto, a +3 sul Chelsea. Non sarebbe certo una stagione da buttare, se non fosse per la distanza siderale che separa i Red Devils dai cugini del City, capaci di vincere tutte le partite giocate fino ad oggi, tranne una pareggiata.



Sul campo del Wba lo United sfrutta al meglio le grandi occasioni che crea nel primo tempo: Lukaku segna di testa sul cross di Rashford, confermandosi implacabile con le piccole, nonostante le tante critiche che riceve in Inghilterra. Non festeggia, in polemica con i tanti attacchi ricevuti, o forse, come ha detto Mourinho per il suo passato al Wba (2012-13, 17 gol in 35 partite). Poco dopo arriva il raddoppio di Lingard, su assist di Mata. Poi i Red Devils arretrano il baricentro, nella ripresa Barry riapre i giochi e Jay Rodriguez sfiora il pari. Ma alla fine fa festa Mourinho.



Sorride anche Jürgen Klopp, che non soffre affatto, anzi: il Liverpool asfalta il Bournemouth tornando una macchina da gol. Ne segna addirittura 4, di cui tre nel primo tempo con Coutinho, Lovren e il solito Salah, mentre nella ripresa Firmino chiude definitivamente i giochi. I Reds balzano così al quarto posto solitario in classifica, in piena zona Champions e stabiliscono anche un record: primo club inglese a vincere 4 partite di fila in trasferta con un margine di 3 o più gol.