Premier, Watford-Tottenham 1-4: Mazzarri, che batosta!

Peggio non poteva cominciare il 2017 per Walter Mazzarri: il Watford viene travolto dal Tottenham a Vicarage Road con gli Spurs che vincono 4-1 e conquistano così la quarta vittoria consecutiva che li proietta temporaneamente al terzo posto, davanti per differenza reti al Manchester City di Guardiola al giro di boa e a -10 dal Chelsea capolista.



Protagonisti della partita sono stati i due migliori giocatori a disposizione di Pochettino: Harry Kane e Dele Alli. Il centravanti ha sbloccato il risultato al 27' sorprendendo un non impeccabile Gomes e si è ripetuto sei minuti più tardi, sempre su assist di Trippier, con una splendida deviazione al volo. Poi è toccato al trequartista arrotondare il risultato con altri due gol, uno al 41' del primo tempo, l'altro al 1' della ripresa approfittando di un pasticcio della difesa del Watford. La rete di Kaboul al 91' ha solo la reso meno pesante il passivo, ma non ha modificato la portata della batosta: per Mazzarri è vera crisi con un solo punto nelle ultime quattro partite.



Sorride invece l'Arsenal che batte 2-0 il Crystal Palace, conserva il terzo posto in classifica e torna a -3 dal Liverpool. Un gioiello di Giroud (scorpione con il tacco) apre le marcature al 17' per la squadra di Wenger, che raddoppia al 56' con il giovane Iwobi.