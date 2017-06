Premier: vincono United e City, Ranieri rischia

Vincono le due squadre di Manchester: lo United certifica la crisi del Leicester di Ranieri, il City benedice Gabriel Jesus e torna terzo in Premier League. I Red Devils chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Mkhitaryan e Ibrahimovic (15° gol in 23 partite di campionato), nella ripresa arrotonda Mata. Mourinho riprende la corsa dopo lo 0-0 con l'Hull City, ora è sesto a -2 dal quarto posto. Per Ranieri la classifica è sempre più cupa, la zona retrocessione dista un solo punto.



Quattro presenze, tre gol. Contando solo le presenze in Premier League, invece, siamo a tre gol in soli 188 minuti. L'impatto di Gabriel Jesus nel Manchester City è stato a dir poco devastante: il brasiliano decisivo nella sfida casalinga contro lo Swansea, la doppietta regala un 2-1 prezioso a Guardiola che torna terzo superando l'Arsenal. I Citizens partono forte e all'undicesimo sono già avanti con il vantaggio di Gabriel Jesus bravo a sfruttare la sponda di Sterling per battere Fabianski. Dopo due buone occasioni sprecate da Yaya Touré, nella ripresa lo Swansea prende coraggio con il palo sfiorato da Mawson, preludio al pareggio di Sigurdsson a nove minuti dalla fine con Caballero non proprio perfetto. Ma al 90' ancora Jesus è decisivo: sul primo tentativo Fabianski respinge, sul secondo arriva il 2-1 finale.