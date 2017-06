Premier: United a rilento, tris dell'Arsenal

Non riesce a ingranare il Manchester United, che nella tredicesima giornata di Premier League viene bloccato sull'1-1 all'Old Trafford dal West Ham e rimane al sesto posto in classifica. Ospiti subito in vantaggio con Sakho, al 21' pareggia Ibrahimovic ma i Red Devils non riescono a completare la rimonta con Mourinho che viene espulso per la seconda volta da inizio stagione. Bene l'Arsenal, che ne segna tre all'Arsenal (doppietta Sanchez e Walcott) rendendo indolore la rete di Wilson su rigore: i Gunners sono quarti a tre punti dal Chelsea. Cade in casa il Watford di Mazzarri, passa lo Stoke per 1-0 mentre finisce 1-0 Southampton-Everton.



Nelle partite del sabato il Manchester City supera 2-1 il Burnley e continua il suo inseguimento dietro al Chelsea. La squadra di Guardiola va sotto per effetto del gol di Marney al 14' ma riesce a rimontare grazie alla doppietta realizzata da uno scatenato Aguero. L'attaccante argentino segna al 37' e al 60' sfruttando nel migliore dei modi gli assist di Otamendi e Fernandinho.



Al secondo posto c'è anche il Liverpool. I Reds liquidano 2-0 il Sunderland fanalino di coda soltanto nel finale con Origi al 75' e Milner su rigore allo scadere. Klopp deve però fare i conti con l'infortunio di Coutinho: per l'ex interista distorsione alla caviglia. Due penalty di Mahrez (34') e Silmani (90') non bastano al Leicester di Ranieri per battere in casa il Middlesbrough, a segno due volte con Negredo. Nelle zone basse della classifica lo Swansea supera 5-4 il Crystal Palace al termine di un match ricco di emozioni (doppietta di Llorente nel recupero) mentre finisce 1-1 la sfida tra Hull City e West Bromwich Albion. Davanti a tutti c'è sempre il Chelsea, bravo a battere 2-1 in rimonta il Tottenham. Spurs avanti con Eriksen, poi le reti di Pedro e Moses permettono a Conte di aggiudicarsi il derby londinese. Settima vittoria consecutiva in campionato per i Blues, che nel prossimo turno affronteranno il City, distante un solo punto in classifica.