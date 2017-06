Premier, tris dello United a Sunderland: Lukaku ferma la corsa del Leicester

Un tre a zero contro l'ultima in classifica non è un risultato fondamentale all'interno di una stagione, eppure il Manchester United festeggia a ragione il tris esterno a Sunderland, trentaduesima giornata di Premier League, ragionando in chiave Champions League.



Zlatan Ibrahimovic sblocca il match alla mezz'ora, su assist di Herrera, ma la partita diventa in discesa sin da fine primo tempo quando Larsson si prende il rosso diretto per un'entrataccia proprio sul centrocampista spagnolo. In apertura di ripresa Mkhitaryan raddoppia poi i Red Devils controllano fino al sigillo finale di Rashford.



Mourinho sale a 54 punti, a -7 dai cugini del Manchester City, che occupano l'ultimo posto utile per la qualificzione alla Champions, ma deve ancora recuperare due partite: la volata a sei giornate dalla fine è aperta.

Si ferma invece la corsa del Leicester, che cade 4-2 sul campo dell'Everton dopo 5 vittorie consecutive, utili comunque per tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

Partita bellissima a Goodison Park, i padroni di casa sbloccano dopo un minuto grazie a Davies, ma la reazione delle Foxes è veemente e al 10' il risultato è già ribaltato dalle reti di Slimani e Albrighton. A metà del primo tempo arriva il 2-2 del solito Lukaku, poi in chiusura di una prima frazione davvero incredibile arriva anche il 3-2 di Jagielka.

Partita bella e combattuta anche nella ripresa, chiusa dalla doppietta personale di Lukaku, sempre più capocannoniere con 23 centri in 32 giornate.