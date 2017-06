Premier, tris del Chelsea al Bournemouth: Mazzarri, che batosta!

Il Chelsea risponde alla vittoria del Tottenham, passa 3-1 sul campo del Bournemouth e mantiene 7 punti di vantaggio sulla squadra di Pochettino a 6 giornate dal termine della Premier League. Blues in vantaggio al quarto d'ora grazie all'autorete di Adam Smith, tre minuti più tardi arriva il raddoppio di Hazard che sembra chiudere anzitempo il match. Sembra, perchè i padroni di casa reagiscono in chiusura di prima frazione con la rete di King e ci vuole la perla su punizione di marco Alonso per chiudere la gara e avvicinare Antonio Conte al titolo di campione d'Inghilterra.

Quattro gol all'andata, altri quattro al ritorno. Quando Walter Mazzarri incrocia il Tottenham, la batosta è garantita. Il Watford è stato in partita mezz'ora, poi è crollato e ha subito tre gol in undici minuti: al 33' ha sbloccato Dele Alli con un gol pazzesco, trovando l'incrocio dei pali con un destro a giro meraviglioso; al 39' ha raddoppiado Dier con una sassata dal limite dell'area; al 44' altra conclusione dalla distanza vincente, con un sinistro chirurgico di Son. Partita già chiusa sulla quale metteva il sigillo definitivo ancora Son nella ripresa firmando il 4-0.

Nel pomeriggio, invece, successi fondamentali in chiave Champions per Manchester City e Liverpool: Guardiola piega 3-1 l'Hull City di Ranocchia (stavolta inutile il gol del difensore italiano), i Reds vincono in rimonta contro lo Stoke grazie alle reti di Coutinho e Firmino. Nelle altre gare vittorie di misura per Southamtpton e West Ham su West Bromwich e Swansea, pari tra Middlesbrough e Burnley.