Premier, Tottenham secondo: Mourinho ko

Non è la fotografia della sua stagione, perché Andrea Ranocchia, nei 4 mesi all'Hull City si è fatto anche apprezzare. Ma sulla partita che decreta la retrocessione aritmetica delle Tigers c'è la macchia forse indelebile di un liscio clamoroso, quello che ha spianato la strada all'1-0 del Crystal Palace segnato da Zaha e al crollo dell'Hull City.



Finisce 4-0, finisce con l'addio alla Premier League delle Tigers e forse di Ranocchia, che dall'Inter è arrivato solo in prestito: a una giornata dal termine l'Hull City ha 4 punti di distacco dallo Swansea e fa compagnia a Middlesbrough e Sunderland nel loto dei club retrocessi. Per Ranocchia l'epilogo peggiore proprio nel giorno in cui la "sua" Inter crollava col Sassuolo infilando la peggiore serie della propria storia.

Finisce 4-0 anche la gara tra West Ham e Liverpool con i londinesi che vengono travolti a domicilio dalla squadra di Jurgen Klopp, che torna così al terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sul City ma con una gara giocata in più. A sbloccare il match in chiusura di primo tempo ci pensa Sturridge, poi nella ripresa si scatena Coutinho, che in cinque minuti chiude i conti con una pregevole doppietta prima che Origi mandi i titoli di coda a un quarto d'ora dal termine.

All'ultima giornata i Reds ospitano il Middlesbrough, mentre i Citizens saranno di scena sul campo del Watford di Mazzarri. Ma prima, martedì sera, gli uomini di Guardiola ospitano il Wba: la qualificazione diretta alla prossima Champions si deciderà lì.

Resta invece fuori dalla corsa all'Europa che conta (ma può conquistarsi la qualificazione diretta vincendo la finale di Europa League contro l'Ajax) il Manchester United di Mourinho, che cade 2-1 in casa del Tottenham e resta sesto a quattro lunghezze dall'Arsenal. Partita subito in discesa per gli Spurs, che passano al 6' col colpo di testa di Wanyama e raddoppiano a inizio ripresa col solito Kane, inutile per i Red Devils la rete di Rooney. Gli Spurs onorano dunque al meglio l'ultima gara giocata nello storico White Hart Lane e alla fine è festa grande con invasione di massa dei tifosi per una stagione esaltante chiusa alle spalle solo del Chelsea di Conte.