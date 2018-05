Premier, Tottenham sconfitto al 93' dal Wba, Conte spera

Basta un attimo per capovolgere tutto: lo coglie Jake Livermore, centrocampista del Wba, che al 93', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, beffa Lloris, gela il Tottenham, tiene aritmeticamente in corsa la propria squadra per la salvezza e fa felice anche Antonio Conte, che con una partita in meno ha cinque punti di ritardo dagli Spurs e ora può credere di nuovo nel miracolo Champions. Ride anche Klopp, ovviamente, che resta a +1 sul Tottenham.



La rete che affonda Pochettino impedisce il secondo verdetto della giornata: nel primo pomeriggio, dopo il lunch match, lo Stoke City era retrocesso aritmeticamente dopo aver perso 2-1 in casa con il Crystal Palace. Il Wba, pareggiando col Tottenham, avrebbe fatto la stessa "fine" e invece può ancora sperare, per quanto serva una combinazione complicata di risultati nelle ultime giornate.



Chi si allontana dalla zona calda è il West Ham, che vince 2-0 a Leicester e si porta a distanza di sicurezza: il primo gol lo segna, con una zampata da pochi passi, l'ex interista Joao Mario, alla sua seconda rete in Premier League. Cade, invece, lo Swansea, che perde 1-0 lo scontro diretto a Bournemouth, mentre il Watford conquista i tre punti decisivi per la salvezza piegando 2-1 il Newcastle.