Premier: Tottenham e Arsenal frenano, sorride il Liverpool

L'Arsenal non approfitta del mezzo passo falso del Tottenham, si fa fermare sullo 0-0 casalingo dal Middlesbrough e sale a quota 20 in classifica a pari della squadra di Pochettino, con il Man City che battendo il Southampton può scappare in testa alla classifica. Secondo anche il Liverpool che vince 2-1 contro il West Brom grazie alle reti di Mane e Coutinho che rendono inutile il gol di McAuley.

Se le big steccano, la nona giornata è quella delle vittorie del Leicester, che conferma il buon stato di forma superando 3-1 il Crystal Palace al King Power Stadium (in gol Musa, Okazaki e Fuchs), dello Stoke City, che passa 2-0 sul campo dell'Hull e lo supera in classifica e del Burnley, che al 92' trova il gol vittoria che manda al tappeto l'Everton. Vittoria in extremis anche per il West Ham di Zaza, che batte 1-0 il Sunderland all'ultimo minuto e trova tre punti che sono ossigeno puro in ottica salvezza (di Reid il gol decisivo).

Detto del pari dell'Arsenal, finisce 0-0 anche Swansea-Watford con la squadra di Mazzarri che col punto conquistato in Galles sale a quota 12 (un punto sopra il Leicester campione in carica).

LUNCH MATCH

Nell'anticipo della nona giornata di Premier League occasione fallita per il Tottenham, che si fa fermare sullo 0-0 dal Bournemouth in trasferta e spreca la chance di scappare in testa alla classifica. Gli Spurs sono ora primi in solitaria con 20 punti, ma il City vincendo può allungare. Partita equilibrata al Dean Court Stadium, dove gli ospiti fanno possesso ma faticano a creare occasioni e i padroni di casa giocano sulla difensiva cercando di colpire in contropiede e alla fine portano a casa un punto che muove una classifica comunque molto positiva (12 i punti dopo 9 turni).