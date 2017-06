Premier: suicidio Liverpool e Conte in fuga, Ibra-gol non basta allo United

Dopo la vittoria del Chelsea di Conte nello scontro diretto con il Manchester City e il pokerissimo dell'Arsenal sul campo del West Ham, nelle gare della domenica della quattordicesima giornata di Premier League il Liverpool si rende protagonista di un clamoroso harakiri e, dopo essere stato in vantaggio di due gol per ben due volte sul campo del Bournemouth, perde clamorosamente 4-3 prendendo gol nel recupero e resta fermo a quota 30 punti, scavalcato dai Gunners e a 4 punti dai Blues.

Con un uno-due di Manè e Origi tra il 20' e il 22' del primo tempo i Reds vanno subito sul 2-0 con cui si chiude il primo tempo, ma poi Milner commette fallo in area su Fraser e dal dischetto Wilson non perdona: 1-2 al 56’. La squadra di Klopp si rigetta subito all'attacco e trova il 3-1 con Can dieci minuti più tardi, ma poi nell'ultimo quarto d'ora si spegne la luce e i Reds cadono sotto i colpi di Fraser, Cook e Ake, che in pieno recupero manda l'ex tecnico del Dortmund su tutte le furie. Il Bournemouth vola al decimo posto e festeggia la prima vittoria di sempre sul Liverpool: fino ad oggi aveva raccolto due pareggi e nove sconfitte.

Non riesce prorpio a vincere invece il Manchester United, che si fa ragguingere sull'1-1 sul campo dell'Everton al termine di una partita molto combattuta dopo essere andato in vantaggio con un super gol di Ibrahimovic, che si conferma in gran forma dopo la doppietta in Coppa di Lega. Nel finale di match i padroni di casa riacciuffano la gara grazie ad un rigore trasformato da Baines. Gli uomini di Mourinho sono ora distanti 13 punti dalla vetta della classifica, con i cugini del City, che occupano l'ultimo posto utile per l'accesso in Champions distano ben 9 punti. Salgono invece a quota 20 i padroni di casa.