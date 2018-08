Premier, Sarri debutta alla grande: Huddersfield-Chelsea 0-3

Quando è arrivato al Chelsea, Maurizio Sarri ammise pubblicamente che le sue squadre generalmente hanno bisogno di tempo per rendere al meglio e si augurò che la qualità dei giocatori l'avrebbe aiutato ad ottenere risultati nel periodo iniziale, con un gioco ancora da assimilare. Almeno per l'esordio in Premier League, i buoni auspici hanno funzionato: il 3-0 sul campo dell'Huddersfield ne è la prova.



Kanté, Jorginho e Pedro firmano il successo dei Blues che permette al tecnico italiano di dimenticare la sconfitta nel Community Shield: ovviamente il livello dell'avversario, passando dal Manchester City all'Huddersfield, è completamente diverso, così la differenza di valori, alla fine, ha fatto la differenza. Il gol di Kanté (merce assai rara, tanto che negli ultimi tre campionati non ha mai superato quota 1) arriva praticamente alla prima vera occasione e nasce da uno strappo di Pedro e una giocata meravigliosa di Willian sulla sinistra.



Il rigore del 2-0 trasformato da Jorginho lo procura Alonso, ma è spettacolare soprattutto il tacco di Barkley a liberarlo e ancora una volta, a funzionare, è la famosa catena di sinistra che a Napoli era il valore aggiunto. Di quella catena farà parte presto Eden Hazard, che entra nella ripresa perché non al meglio e con una magia regala a Pedro l'assist del 3-0, frutto anche di un delizioso pallonetto dello spagnolo. Tra un gol e l'altro, il Chelsea ha anche sofferto, ma non troppo, poi ha saputo anche controllare, soprattutto nella ripresa, senza mai incantare, con Morata un po' fuori partita.



Prima del Chelsea era sceso in campo il Tottenham, unica squadra della Premier ad essere rimasta identica a se stessa, con zero acquisti e zero cessioni. La scelta al momento paga: Vertonghen e Dele Alli sbancano Newcastle (2-1, tutti i gol nei primi 18 minuti), resta a secco Harry Kane. Nelle altre gare vincono Bournemouth, Crystal Palace e Watford, tutte 2-0, rispettivamente contro Cardiff, Fulham e Brighton. Da segnalare, nel Watford, la doppietta dell'ex juventino Pereyra con due assist dell'ex romanista Holebas: un successo targato Serie A.