Premier, rimonta City e Arsenal ko: Guardiola è secondo

Il Manchester City batte 2-1 in rimonta l'Arsenal all'Etihad Stadium e vola al secondo posto della Premier League alle spalle dell'inarrestabile Chelsea di Antonio Conte.

Nel pomeriggio domenicale della 17esima giornata la squadra di Guardiola va sotto in apertura di match colpita da Walcott, che dopo cinque minuti porta avanti i Gunners segnando l'1-0 con cui si chiuderà una prima frazione molto divertente, con i padroni di casa che fanno possesso palla e gli ospiti che provano a fare male in ripartenza. Nella ripresa Guardiola toglie un deludente Zabaleta per inserire il più offensivo Sagna e dopo due minuti il City trova subito il pari grazie a Sane, bravo a farsi trovare pronto sull'assist di David Silva. La partita è equilibrata ed entrambe le squadre potrebbero vincerla, a fare la differenza è la giocata di un singolo: a un quarto d'ora dalla fine Sterling si mette in proprio, entra in area da destra, salta due difensori e la mette nell'angolino battendo Cech e regalando tre punti ai suoi. In attesa del Liverpool, impegnato nel derby con l'Everton, Guardiola è secondo a sette punti da Conte.

Nelle altre gare della domenica vittoria per 2-1 anche per il Tottenham, che con i gol di Alli e Rose stende il Burnley e sale a quota 33 a un punto di distanza dall'Arsenal e con tre lunghezze di vantaggio sullo United. Chiude il quadro il successo per 3-1 del Southampton sul campo del Bournemouth.