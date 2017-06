Premier, primo tonfo del City: lo Stoke City frena Mou, Conte torna a vincere

Prima sconfitta stagionale per il Manchester City, che cade 2-0 sul campo del Tottenham (Lamela ha anche sbagliato un rigore) e vede avvicinarsi pericolosamente in classifica gli stessi londinesi, ora distanti solo un punto, e il Liverpool, vincente sabato a Swansea. Un altro stop dopo il pareggio con il Celtic per la suadra di Guardiola, che va sotto in avvio di primo tempo per un autogol di Kolarov e poi capitombola in chiusura di frazione per mano di Alli. Solo 0-0 invece per il Leicester campione in carica contro il Southampton: la squadra di Ranieri sale ad 8 punti e aggancia in classififca il Watford di Mazzarri. Vince invece all'ultimo secndo l'Arsenal, che nel giorno della festa per i 20 anni in panchina di Wenger, passa 1-0 sul campo del Burnley grazie a un gol in pieno recupero di Oxlade-Chamberlain: i Gunners salgono a 16 punti in classifica a parimerito con il Liverpool.

Il Manchester United non va oltre l'1-1 contro lo Stoke City nel lunch match della domenica della settima giornata di Premier League. All'Old Trafford, i Red Devils riescono a sbloccare il risultato con Martial al 69', ma otto minuti dalla fine arriva la doccia fredda: Allen batte de Gea e regala il pari ai Potters. Continua il momento no per la squadra di Mourinho, in grado di collezionare solo 4 punti nelle ultime quattro gare.



Dopo il pareggio per 1-1 'made in Belgio' tra Everton e Crystal Palace (in gol Lukaku e Benteke), il sabato di Premier si apre con la vittoria del Liverpool sul campo dello Swansea di Guidolin. In Galles gli uomini del tecnico italiano giocano col cuore, vanno in vantaggio in apertura di gara con For e sfiorano più volte il raddoppio prima della reazione della squadra di Klopp, che trova il pari con Firmino a inizio ripresa e ribalta il match a 5' dalla fine grazie a un calcio di rigore di Milner. Con questo successo i Reds vanno a quota 16 punti, mentre lo Swansea resta fermo a 4. Sconfitta fatale per Guidolin, esonerato dalla società inglese e sostituito da Bob Bradley.



Nelle gare del pomeriggio torna al successo il Chelsea di Antonio Conte, che mette fine alla crisi battendo 2-0 l'Hull City e riportandosi nei piani alti della classifica, a tre lunghezze dal Liverpool. La gara si decide nella ripresa, quando in 7 minuti i Blues vanno due volte a segno con Willian e Diego Costa e mandano al tappeto i padroni di casa. Solo pareggi invece negli altri tre match del pomeriggio: il Sunderland fanalino di coda ottiene il secondo punto del suo campionato impattando 1-1 davanti ai propri tifosi con il Wba, il Watford di Mazzarri viene fermato sul 2-2 in casa dal Bournemouth e il West Ham, in inferirità numerica, non va oltre l'1-1 casalingo con il Middlesbrough (in gol Payet).