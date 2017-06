Premier, Mazzarri flop contro Ranocchia: perde in 11 contro 10

Non risulta che Andrea Ranocchia annoverasse Walter Mazzarri tra i suoi nemici durante l'esperienza non indimenticabile all'Inter. Eppure gli ha tirato davvero un brutto scherzo: il difensore ha fatto soltanto il proprio dovere, ovvio, e continuando nell'ottimo trend che dura ormai dal suo arrivo in Inghilterra, ha contribuito al successo dell'Hull City sul Watford nella 34esima giornata di Premier League. Finisce 2-0, segnano Markovic e Clucas, ma più che il risultato in sé a sorprendere è il modo in cui è maturato.



Mazzarri, infatti, ha avuto la possibilità di giocarsela in undici contro dieci dal 25' del primo tempo grazie all'espulsione di Niasse. Nonostante ciò, la sua squadra si è arresa nella ripresa: evidentemente la differenza l'hanno fatta le motivazioni (cosa che di solito in Premier accade raramente), perché per l'Hull City è stata una vittoria vitale in chiave salvezza mentre il Watford ormai non ha più nulla da chiedere al campionato.



Nelle altre partite della giornata, un altro successo importante è quello dello Swansea che, trascinato dall'ex juventino Llorente (suo il gol del vantaggio) supera 2-0 lo Stoke City e resta a -2 dall'Hull City di Ranocchia, quart'ultimo in classifica. Crolla ancora il Middlesbrough che dopo il 4-0 rimediato a Bournemouth è ormai a un passo dalla retrocessione, mentre sul campo del West Ham resta a secco il capocannoniere Lukaku con l'Everton che non va oltre lo 0-0.