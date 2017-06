Premier, Mancini rifiuta il Leicester. E se restasse Shakespeare?

Roberto Mancini ha detto no al Leicester. Il tecnico italiano non intende raccogliere l'eredità di Ranieri, esonerato dopo la sconfitta in Champions League contro il Siviglia e 17° in Premier League con un solo punto di vantaggio sulla terzultima. Niente lotta salvezza, dunque, per Mancini, del resto abituato generalmente a guidare club di prima fascia.



A questo punto tra i favoriti per la successione di Ranieri c'è Frank de Boer, esonerato in autunno dall'Inter. L'olandese sembrava a un passo dai Glasgow Rangers, poi però l'accordo non è stato trovato: in corsa con lui anche il connazionale Guus Hiddink. Non è escluso, però, che resti Craig Shakespeare, manager ad interim.