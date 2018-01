Premier, Manchester United-Stoke City 3-0, Mourinho 2° da solo

Tutto semplice, anche troppo. Mourinho si mette alle spalle la guerra verbale con Conte e le ultime partite non sempre convincenti travolgendo lo Stoke City nel Monday Night. Sotto la pioggia battente, finisce 3-0 all'Old Trafford e i primi due gol del Manchester United sono delizie per gli occhi: Valencia si accentra da destra e calcia di sinistro sul secondo palo, Martial raccoglie il nono assist stagionale di Pogba e manda il pallone all'incrocio.



Il primo tempo è tutto lì, la qualità individuale dello United fa la differenza, perché lo Stoke in realtà resta in partita creando pericoli con Crouch e Shaqiri, ma senza impensierire più di tanto De Gea. Nella ripresa gli ospiti avvertono la stanchezza, lo United gestisce il doppio vantaggio finché Lukaku non trova il tris che chiude i conti.



Lo United resta così da solo al secondo posto accorciando le distanze dal City che è comunque a +12 ma soprattutto staccando Liverpool e Chelsea, che scivolano a -3 dai Red Devils.