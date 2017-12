Premier, Manchester City-Tottenham 4-1, Chelsea-Southampton 1-0

Forse non c'era bisogno di una conferma, ma il Manchester City ha voluto darla comunque: quest'anno in Premier non c'è storia. Persino il Tottenham va allo sbando contro la corazzata di Pep Guardiola: finisce 4-1 e agli Spurs è andata persino bene perché il gol della bandiera di Eriksen è arrivato al 93' e perché Gabriel Jesus ha sbagliato un calcio di rigore. Insomma, il risultato poteva essere persino più rotondo: il City continua la sua inarrestabile marcia e conquista la sedicesima vittoria consecutiva, sbloccando il risultato con Gundogan al 14' del primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa con De Bruyne e la doppietta di Sterling nel finale. Un messaggio incoraggiante, se vogliamo, per la Juve: certo, Allegri gioca in modo completamente diverso da Guardiola, ma questa sconfitta pesante dice che il Tottenham non è certo una squadra imbattibile e che, in ogni caso, è stato meglio aver evitato il City (ma anche lo United) al sorteggio.



Il Chelsea tiene il passo (si fa per dire), vince e conquista punti utili almeno a mettere in cassaforte il piazzamento Champions, vista la distanza siderale dal Manchester City. Il falso nove non è piaciuto più di tanto, il risultato sicuramente sì. Ma le scelte di Antonio Conte fanno ancora discutere: nel match interno contro il Southampton, il tecnico italiano schiera Eden Hazard nel ruolo di centravanti, escludendo contemporaneamente Morata e un Batshuayi ormai sempre più lontano dai piani dell'allenatore.. Ne esce fuori una vittoria sofferta più che altro perché resta in bilico fino al 90' e perché l'unico gol lo segna Marcos Alonso con una punizione calciata d'astuzia, rasoterra, nel recupero del primo tempo. Il Southampton di Gabbiadini, in realtà, non impensierisce quasi mai i Blues.



Non tantissimi gol nel corso del sabato pomeriggio: uno importantissimo lo segna Ozil che rilancia l'Arsenal dopo una sconfitta e due pari e consente ai Gunners di scavalcare il Tottenham e la rivelazione Burnley, bloccata sullo 0-0 dal Brighton, che ha anche sbagliato un rigore. Il Leicester, a sorpresa, subisce tre reti in casa dal Crystal Palace, proprio nel momento migliore della propria stagione, da segnalare il colpaccio dell'Huddersfield (4-1) sul campo di un Watford in caduta libera, e il 3-0 di un rinato West Ham allo Stoke City, anche questo in trasferta.