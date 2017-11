Premier, Manchester City da sballo, il Chelsea ne fa quattro

Vincere non è l'unica cosa che conta per Pep Guardiola, di sicuro è la cosa che fa ormai regolarmente da tre mesi. Ovunque. Il Manchester City passa anche sul campo del Leicester e ottiene così il decimo successo di fila in campionato: lo firmano Gabriel Jesus con un gol allo scadere del primo tempo tempo, e De Bruyne in apertura di ripresa. In entrambi i casi la capolista della Premier mostra le sue immense qualità: l'1-0 arriva al termine di un fraseggio stretto al limite dell'area con i giocatori che si scambiano la palla rapidamente prima del filtrante decisivo di Sterling per David Silva e l'assist dello spagnolo; il 2-0 è un gran bolide di De Bruyne, perché il City, oltre a un gioco spettacolare, ha anche tanti campioni che lo interpretano al meglio.



Guardiola vola così a +8 sul Manchester United (4-1 al Newcastle) e a +9 sul Chelsea: i Blues di Conte hanno vita facile sul campo del Wba vincendo 4-0. Morata sblocca il risultato e propizia il raddoppio di Hazard con un meraviglioso assist di tacco, poi chiudono i conti Alonso e ancora Hazard. Tra gli ex "italiani" a far festa c'è anche Salah: l'egiziano firma una doppietta nel 3-0 del Liverpool al Southampton, bellissimo il primo gol con un sinistro alla Robben sul secondo palo. Nelle altre gare, invece, risalta il 4-0 del Bournemouth sull'Huddersfield (i giustizieri di Mourinho circa un mese fa) con tripletta di Wilson, centravanti che finora aveva giocato solo 2 partite e non aveva mai segnato.



Nell'anticipo del primo pomeriggio, la legge non scritta che caratterizza tutti i derby del mondo ha colpito ancora. L'Arsenal, che arrivava dalla batosta presa dal Manchester City due settimane fa, ha battuto con un netto 2-0 il Tottenham, reduce dalla vittoria di prestigio sul Real Madrid e lanciatissimo in campionato. Partita vivace e divertente all'Emirates, entrambe le squadre giocano su ritmi elevati e nonostante qualche passaggio sbagliato di troppo creano occasioni per essere pericolose. A metà primo tempo Cech si supera su un destro velenoso di Kane e una decina di minuti dopo l'Arsenal passa in vantaggio grazie a un perentorio colpo di testa di Mustafi. Neanche il tempo di festeggiare a dovere e i tifosi dei Gunners devono già scattare nuovamente in piedi, perchè nel finale della prima frazione Sanchez firma il raddoppio che tramortisce gli Spurs.