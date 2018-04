Premier, Manchester City campione senza giocare

Viene quasi da pensare a un dispetto, ma ovviamente non è così: semplicemente, nel calcio esistono i risultati clamorosi e la sconfitta del Manchester United in casa contro il Wba rientra sicuramente tra questi. Il punto è che se per i Red Devils cambia poco o nulla, per i loro cugini del Manchester City cambia semplicemente tutto, perché è proprio il sorprendente tonfo di Mourinho che regala il titolo a Guardiola. Pazienza se dovrà fare festa dal divano di casa, senza giocare.



Our Time. Our City.



Premier League Champions 17/18 #mancity pic.twitter.com/lztlN3lWFW — Manchester City (@ManCity) 15 aprile 2018

A cinque giornate dalla fine (in realtà quattro, ma sia United che City hanno una partita da recuperare),, quanto basta per conquistare aritmeticamente la, la prima nella storia di Pep, al suo secondo anno in Inghilterra, la quinta per il club, che si era laureato campione l'ultima volta quattro anni fa, con Pellegrini in panchina.Ilha dominato per l'intera stagione pareggiando alla seconda giornata contro l'Everton e poi vincendo sempre, tutte le partite, fino al 31 dicembre: una serie sensazionale che ha consentito a Guardiola di fare il vuoto. Poi qualche battuta d'arresto c'è stata anche di recente, come il k.o. nel derby con lo United della settimana scorsa, maha ristabilito la verità: non c'è stata mai storia. Il gol diche ha dato la vittoria al Wba ha semplicemente messo la parola fine a una storia già scritta.