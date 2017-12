Premier, Manchester City 7-2: Guardiola a +2 su Mourinho, Conte crolla

Non è stato un sabato qualunque in Premier League: è stato il giorno in cui molto probabilmente Antonio Conte ha capito che difficilmente rivincerà il campionato, innanzitutto. Perché senza Morata, Kanté e Drinkwater il suo Chelsea è crollato sul campo del Crystal Palace ultimo in classifica che finora non aveva segnato neppure un gol in due mesi e ne ha fatti due nella stessa partita conquistando i primi tre punti della sua stagione. Una vera impresa quella di Roy Hodgson e dei suoi ragazzi, una figuraccia quella dei Blues, che avevano rimediato all'autorete di Azpilicueta con Bakayoko, ma si sono arresi alla penetrazione di Zaha che ha colto di sorpresa Zappacosta al 45'. C'era tutto il secondo tempo per rimettere in sesto la partita, ma il Chelsea non ci è riuscito e non è bastato neppure l'ingresso di Musonda, che si era lamentato durante la settimana per il poco spazio. L'ha avuto, non l'ha sfruttato. Conte sprofonda a -9 dalla vetta: sognare la rimonta adesso sembra impossibile.



Non è stato un sabato qualunque anche perché, su quella vetta ci è salito da solo il Manchester City battendo 7-2 lo Stoke City. Una dimostrazione di forza pazzesca da parte di Guardiola e della sua squadra, basta vedere gli highlights per apprezzare la bellezza: azioni ad una velocità impressionante, con una qualità tecnica fuori dal comune. Il tutto senza Aguero, ancora infortunato dopo l'incidente in taxi, e senza uno degli acquisti ultra-milionari, il francese Mendy. Gabriel Jesus, Sterling, David Silva nel primo tempo, ancora Gabriel Jesus, Fernandinho, Sané e Bernardo Silva nella ripresa. Uno show con un piccolo difetto: sul 3-0 il City si è addormentato e ha subito due gol, prima di ricominciare a spingere e mandare lo United a -2. Prova a tenere il passo il Tottenham e stavolta lo fa senza Harry Kane, quasi per dar forto a Pep Guardiola che aveva fatto arrabbiare Pochettino definendo gli Spurs la "Harry Kane team": l'1-0 al Bournemouth è targato Eriksen e lascia i londinesi al terzo posto a -5 dal City. Perde, invece, l'Arsenal che cade 2-1 sul campo del Watford e si allontana sempre di più.



L'ottava giornata della Premier League era stata aperta dal pari senza reti nella grande classica del calcio inglese: Liverpool-Manchester United. Ad Anfield la capolista si presenta con Lukaku al centro dell'attacco supportato dal talento di Mkhitaryan e Martial, ma la tattica scelta da Mourinho appare subito chiara e ricorda tanto quella attuata l'anno scorso, quando i Red Devils portarono via i tre punti dopo aver subito tantissimo (in Inghilterra fu citato il classico pullman, parcheggiato da Mou davanti alla porta). Questa volta il colpo grosso non riesce al tecnico portoghese, ma visto l'andamento della gara il punto ottenuto sul campo dei Reds (ancora imbattuti) vale quasi come una vittoria. Nel primo tempo i padroni di casa partono forte e sfiorano più volte il vantaggio con Coutinho, Salah, Firmino e Matip (miracoloso De Gea a dirgli di no), stesso copione anche nella ripresa, col Liverpool che fa la partita e crea spesso i presupposti per il vantaggio senza creare granché.