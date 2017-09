Premier: lo United vola in vetta, Wenger ferma Conte

Finisce senza gol il big match della 5.a giornata di Premier League tra Chelsea e Arsenal. A Stamford Bridge non sono mancate le emozioni e le occasioni da rete. I Gunners hanno sfiorato il vantaggio con Ramsey (fermato dal palo prima dell’errore di Lacazette sulla ribattuta) mentre i Blues con Pedro, stoppato da Cech. L’attaccante spagnolo è stato costretto a uscire all’intervallo causa infortunio. Nel finale espulso David Luiz per fallo su Kolasinac. Con questo pareggio la squadra di Conte si porta a -3 dal City capolista mentre l’Arsenal resta più lontano, a 7.

In vetta insieme al City anche i cugini dello United, che nel giorno del ritorno a Old Trafford di Rooney piegano 4-0 l'Everton reduce dalla sconfitta di Europa League con l'Atalanta. Ad aprire le marcature in avvio di gara è Valencia, poi gli ospiti lottano alla pari (Rooney sfiora il gol del pareggio) fino quasi alla fine, quando crollano clamorosamente sotto i colpi di Mkhitaryan, Lukaku e Martial (su rigore). Poco prima del gol del raddoppio toccante standing ovation del pubblico dei Red Devils per il loro ex capitano, che a stento a trattenuto le lacrime.