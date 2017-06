Premier: lo United rallenta, Gabbiadini stende Mazzarri

Questa volta Ibrahimovic la partita l'ha decisa nel senso sbagliato del termine. Un rigore fallito dall'attaccante svedese a 20' dal termine fa rallentare il Manchester United, fermato sull'1-1 a Old Trafford da un Bournemouth ridotto in dieci uomini dalla fine del primo tempo. E dire che la partita era iniziata bene per il Manchester, passato in vantaggio al 23' con Rojo, ma poi incapace di chiudere la gara e raggiunto in chiusura di prima frazione dal rigore di King. L'espulsione di Surman al 45' sembra spalancare la strada agli uomini di Mourinho, che invece non riescono a trovare gli spazi giusti, così il tecnico portoghese effettua un triplice cambio in contemporanea inserendo Rashford, Lingard e Fellaini. La svolta può arrivare subito, due minuti dopo le sostituzioni Ibra si presenta sul dischetto per riportare avanti i suoi, ma sbaglia e il risultato non cambia più.



Occasione sprecata per i Red Devils, che rimangono dietro a Liverpool ed Arsenal. I Reds battono 3-1 in casa Wenger, superandolo in classifica e salendo terzi a parimerito con il City. Apre Firmino, Mané raddoppia, Welbeck prova a riaprire il match ma nel finale Wijnaldum regala un successo preziosissimo a Klopp.

Nella altre gare della ventisettesima giornata di Premier League, Gabbiadini va in gol (il sesto dal suo arrivo in Inghilterra) e regala al suo Southampton lo spettacolare e pirotecnico derby "made in Italy" contro il Watford di Mazzarri, cui non bastano le reti di Okaka e Niang (3-4 il risultato finale). Seconda vittoria consecutiva per il Leicester del dopo Ranieri, che al King Power Stadium supera 3-1 in rimonta l'Hull City in un match molto importante in chiave salvezza e si allontana dalle zone più calde della classifica. In coda vittoria fondamentale anche per lo Swansea, che supera 3-2 il Burnley all'ultimo respiro, mentre cade ancora il Middlesbrough sconfitto 2-0 sul campo dello Stoke. Chiude il quadro la vittoria 2-0 del Crystal Palace sul campo del Wba.