Premier, lo United batte l'Arsenal e si porta a -5 dal City. Tris del Chelsea a Benitez

Il Manchester United prova a mettere un po’ di pressione al City di Guardiola, impegnato domenica pomeriggio all’Etihad contro il West Ham. Mourinho nella 15.ma giornata di Premier League sconfigge 3-1 il suo ‘nemico’ Wenger a Londra e si porta momentaneamente a -5 dalla vetta. I Gunners restano fermi a 28 punti scivolando in quinta posizione.



I Red Devils sbloccano il match già al 4’: Pogba serve Valencia e l’ecudoriano non lascia scampo a Cech (destro ravvicinato). 7’ più tardi Lingard sigla il raddoppio al termine di una splendida azione orchestrata sull’asse Lukaku-Martial dopo il pallone perso da Mustafi. I padroni di casa, dopo un inizio da incubo, reagiscono furiosamente e vanno a più riprese a un passo dal gol: De Gea (uno dei migliori in campo) devia sulla traversa il tentativo di Lacazette e Xhaka non inquadra lo specchio della porta.



Il forcing è premiato a inizio ripresa: Ramsey elude la tattica del fuorigioco e serve a Lacazette un pallone al bacio: il francese da due passi riaccende l’Emirates. La sfida si infiamma con occasioni a ripetizione da una parte e dall’altra: Lingard va a un passo dal 3-1 (Cech devia sul palo) e De Gea si oppone alla grande a Lacazette e Sanchez. Al 63’ gli ospiti chiudono definitivamente i conti in contropiede: Pogba va via di forza e fornisce l’assist vincente per Lingard. L'Arsenal non si arrende e va all'assalto senza però riuscire ad accorciare le distanze nonostante l'espulsione di Pogba al 74' per fallo ai danni di Bellerin: il francese, protagonista di alcune dichiarazioni discutibili, salterà il derby con il City.

LE VITTORIE DI CHELSEA E LIVERPOOL

Quando Dwight Gale, a dire il vero quasi per caso, ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato di Chelsea-Newcastle, qualcuno su Twitter, si è divertito a ricordare come era finita l'ultima volta che ci era riuscito. I Blues non si sono lasciati scappare l'occasione di dar ragione ai cattivi presagi: come fece il Manchester United, anche la squadra di Conte vince in rimonta, fermandosi a tre gol, mentre Mourinho esagerò, rifilando un poker a Benitez.



Per Conte è una specie di "settebello": sette, infatti, sono i risultati utili consecutivi in campionato, sei vittorie e un pari: fanno 22 punti, più del doppio rispetto ai 10 conquistati nelle prime 8 giornate. Sono serviti a salire fino al terzo posto, anche se il tecnico italiano, proprio alla vigilia di questa partita, ha spiegato di voler trasmettere ai suoi calciatori la convinzione di poter rimontare il Manchester City, che ha 8 punti in più e una partita in meno.



Con il Newcastle sono decisivi due giocatori in particolare: Eden Hazard e Victor Moses. Il primo appare ispirato sin dalle prime battute e, quando il Chelsea va sotto dopo una serie di rimpalli che favoriscono il gol di Gale, segna il pari con un bel destro di controbalzo, poi su rigore chiuderà la contesa nel secondo tempo. Moses, invece, piazza il cross per la rete del sorpasso di Morata e conquista il penalty del definitivo 3-1, confermando che la strepitoso campionato disputato l'anno scorso non è stato un fuoco di paglia.



Non sbaglia nemmeno il Liverpool, vittorioso 5-1 a Brighton. A spingere i Reds ci pensano Emre Can, Firmino (doppietta), Coutinho e l'autorete di Dunk: grazie a questo successo Klopp si porta al quarto posto quota 29. Frena invece il Tottenham, bloccato 1-1 sul campo del Watford: gli Spurs non ottengono i 3 punti dallo scorso 5 novembre. Secondo successo consecutivo per Everton (2-0 all'Huddersfield) e Leicester (1-0 al Burnley) mentre termina senza reti la sfida West Bromwich Albion-Crystal Palace. Infine lo Stoke City supera 2-1 lo Swansea.