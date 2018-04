Premier, Liverpool-Stoke City 0-0, Swansea-Chelsea 0-1

La Roma può credere nell'impresa contro il Liverpool. Nella 36.a giornata di Premier League i Reds frenano 0-0 ad Anfield con lo Stoke City penultimo in classifica e non riescono ad agguantare il secondo posto, né a blindare la qualificazione alla prossima Champions: il Tottenham (a -4 con due partite in meno) potrebbe scavalcare Klopp, il Chelsea mette paura dopo la vittoria sullo Swansea (1-0, gol di Fabregas al 4') risalendo a -6 con una gara in meno.



Mohamed Salah non si conferma dopo l'eccezionale prova in Champions League e per una volta 'tradisce' i suoi compagni fallendo un'ottima occasione in avvio a tu per tu con Butland. È la prima di numerose chance per i padroni di casa, incapaci però di superare il muro rivale: alla fine gli Scouses rischiano la beffa perché Shawcross manca il bersaglio grosso da posizione favorevole.



Beffa evitata ma per il Liverpool un pari comunque inaspettato: Klopp aveva sottolineato l'importanza della sfida alla vigilia anche se ha tenuto a riposo alcuni titolari, ovvero Robertson, Lovren, Milner (entrato nella ripresa) e l'acciaccato Mané in vista del ritorno all'Olimpico. Un ritorno che forse non sarà però così scontato.



Nelle altre gare della giornata, l'impresa la fa il Crystal Palace di Roy Hodgson umiliando il Leicester: 5-0 il risultato finale con Zaha che sblocca il risultato e Benteke che chiude i conti segnando il primo gol in casa della sua stagione. Salvezza vicina per l'ex tecnico dell'Inter, mentre il Southamtpon (con Gabbiadini in panchina tutta la partita) prova a rimettersi in corsa battendo 2-1 il Bournemouth. Passo avanti per il Brighton (0-0 a Burnley), cade l'Huddersfield (0-2 con l?'verton).