Premier: Liverpool ko con lo Swansea. United salvo al 94'. 2-2 tra City e Tottenham

Nella 22esima giornata di Premier League il Manchester United si salva al 94' sul campo dello Stoke City. In pieno recupero Rooney regala un punto insperato a Josè Mourinho dopo l'autorete di Mata al 19'. Per l'attaccante si tratta del gol numero 250 con la maglia dello United diventandone così il giocatore più prolifico della storia (superato Bobby Charlton). I Red Devils, tra campionato ed Europa League, continuano dunque a mantenere un'imbattibilità che dura dallo scorso 3 novembre (sconfitta sul campo del Fenerbahce).



Finisce 2-2 il big match tra Manchester City e Tottenham. I Citizens si portano sul 2-0 grazie ai gol di Sane (49') e de Bruyne (54') ma subiscono la rimonta firmata da Alli (58') e Son Heung-Min (77'). La squadra di Guardiola, dopo il pesante ko contro l'Everton, non riesce dunque a riscattarsi.

Pareggio anche per il Watford in trasferta con il Bornemouth. La formazione di Mazzarri va per due volte in vantaggio (Kabasele e Deeney) ma viene rimontata prima da King e poi da Afobe. Sale in classifica l'Everton (1-0 sul Crystal Palace). Sorridono anche il West Ham (3-1 al Middlesbrough) e il West Bromwich Albion (2-0 ai danni del Sunderland).

LIVERPOOL-SWANSEA 2-3

Grazie al doppio favore di un vecchio amico, Antonio Conte domani può davvero dare lo strappo decisivo e andare in fuga verso la conquista della Premier. Nell'anticipo della 22esima giornata, infatti, il Liverpool cade ad Anfield con lo Swansea sotto i colpi di Fernando Llorente e resta fermo a quota 45 punti, con 7 lunghezze di ritardo dai Blues che domenica sfidano l'Hull City a Stamford Bridge.

Partita da subito complicata per i Reds, che sbattono contro l'organizzazione difensiva dei gallesi e non riescono a sfondare, chiudendo la prima frazione sullo 0-0. La partita si accende poi nella ripresa e il grande protagonista è il centravanti ex Juventus: nel giro di 4 minuti lo spagnolo infila due volte la difesa di Klopp e mette in ginocchio il Liverpool, che è bravissimo a reagire e trovare il pari con la doppietta di Firmino, ma che non riesce a completare la rimonta e a 15' dal termine si fa sorprendere in ripartenza da Sigurdsson, bravo ad infilare il 2-3. Nonostante il corposo recupero (6 min.), il Liverpool non riesce a rimettere in piedi la gara e resta a meno 7 dal Chelsea capolista, che sfruttando anche lo scontro diretto dell'Etihad tra City e Tottenham, domani può davvero scappare.