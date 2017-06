Premier League, West Ham-Tottenham 1-0, Conte a un passo dal titolo

Fine della rincorsa. E forse fine della corsa. Il Tottenham doveva fare un miracolo per spodestare il Chelsea e vincendo nove partite consecutive aveva accarezzato il sogno per due mesi: all'Olimpico, contro il West Ham, di fatto è arrivata la resa. Il derby deciso da Lanzini condanna ormai quasi definitivamente Pochettino ad accontentarsi al massimo del piazzamento d'onore: quando mancheranno tre partite alla fine del campionato, Conte potrà volare a +7 e arrivare così a una sola vittoria della conquista della Premier League al suo primo tentativo.



I Blues fanno festa da casa, il West Ham fa festa in campo. Non ha nessun obiettivo per cui giocare, che non sia quello di far felici i propri tifosi: lo raggiungono dopo una partita tosta, spot per questa Premier League. Tantissima corsa, agonismo al massimo, pochi gol. Uno solo, questa volta: Kane e Dier lo sfiorano soltanto nel primo tempo sbattendo su Adrian, Son trova lo stesso muro nella ripresa, Lanzini invece non sbaglia al 65'. La partita finisce praticamente lì, perché gli Spurs non hanno più la forza per ripartire. E questa è la migliore notizia per il Chelsea.