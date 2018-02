Premier League, vittorie per Manchester City e Tottenham

Il Manchester City segna cinque gol al Leicester e, in attesa della partita dei cugini, si porta a sedici punti dal Manchester United dopo 27 partite di Premier League. La capolista sblocca subito il match con l'assist di De Bruyne per Sterling ma le Foxes trovano il pari con il loro bomber Vardy, per fortuna di Guardiola nella ripresa si scatena Sergio Aguero: l'argentino, dopo le critiche delle scorse settimane, realizza un incredibile poker tra il 48' e il 90' fissando il risultato sul 5-1.

La Juventus deve tenere la guardia alta in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham (martedì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Un gol del solito Harry Kane permette agli Spurs di vincere il derby di Londra e superare a Wembley l'Arsenal La rete decisiva arriva al 49' grazie a un colpo di testa del numero 10 degli Spurs che batte Cech su cross di Davies.



I padroni di casa dominano e hanno diverse occasioni per raddoppiare ma Dele Alli, Lamela e Lacazette non concretizzano, anche per la bravura di Cech. Con questo successo la squadra di Pochettino si porta momentaneamente al terzo posto con 52 punti, davanti a Liverpool (51) e Chelsea (50). Solo sesto l'Arsenal che resta a quota 45. Le gare del pomeriggio cambiano la classifica nella zona calda: lo Swansea batte 1-0 il Burnley, agguanta il Crystal Palace (travolto 3-1 dall'Everton) e stacca lo lo Stoke City, frenato sull'1-1 dal Brighton anche per colpa del rigore sbagliato al 90' da Adam. Il West Ham batte e raggiunge il Watford a quota 30 grazie al 2-0 targato Hernandez-Arnautovic.



KANE: "JUVENTUS? NON VEDO L'ORA"

"Sarà una partita durissima, ma che non vedo l'ora di giocare - le parole di Kan, 36 gol in questa stagione, a fine partita -. Vogliamo sempre confrontarci con i migliori e la Juve è una grande squadra. Dobbiamo sfruttare questo momento favorevole".