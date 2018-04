Premier League, vincono City e United

Il Manchester City non si risparmia. Nella 36.a giornata di Premier League la squadra di Guardiola, già campione d'Inghilterra, vince 4-1 sul campo del West Ham inguaiando David Moyes: gli Hummers di Joao Mario (entrato al 65') hanno solamente tre punti di vantaggio sulla terzultima in classifica, ovvero il Southampton.



Ai Citizens bastano 13' per sbloccare grazie al mancino di Sané e al 27' arriva l'autogol di Zabaleta a spianare ulteriormente la strada agli Sky Blues. I padroni di casa rientrano in gara al 42' con la punizione di Cresswell ma nella ripresa le speranze degli Irons si infrangono al 53' quando Gabriel Jesus ristabilisce le distanze (assist di Sterling) prima del definitivo sigillo di Fernandinho al 64' .



Alle spalle della capolista lo United consolida il secondo posto grazie al 2-1 con l'Arsenal all'Old Trafford e allungando (con una partita in più) sul Liverpool, ora staccato di 5 lunghezze. Pogba da posizione ravvicinata porta avanti al 16' i Red Devils, raggiunti poi nella ripresa dall'ex Mkhitaryan (conclusione di destro). Nel recupero (91') lo stacco vincente di Fellaini su cross di Young: Mourinho fa festa.