Premier League: uno-due Arsenal, Mourinho si arrende

In una stagione finora assolutamente negativa (la vittoria della FA Cup in finale contro il Chelsea potrebbe parzialmente salvarla) Arsene Wenger si toglie per lo meno la soddisfazione di battere il suo nemico Josè Mourinho complicando la rincorsa del Manchester United al quarto posto che vuol dire preliminari di Champions League.

All'Emirates i Gunners dominano il gioco fin dalle prime battute del primo tempo, sfiorando a più riprese il vantaggio già nei primi 45 minuti ma venendo sempre respinti dalle parate di De Gea. L'unico rischio per la squadra di Wenger nasce da uno svarione difensivo che regala un pallone che il Rooney di due o tre anni fa avrebbe sicuramente messo in rete, ma per il resto è un monologo di Sanchez e compagni, che passano a inizio ripresa grazie a un tiro da fuori di Xhaka deviato in modo decisivo dalla schiena di Herrera. Passano soltanto due minuti e l'Arsenal chiude definitivamente il match con il colpo di testa da distanza ravvicinata di Wellbeck, ben servito in mezzo all'area dal cross di Oxlade-Chamberlain. Nel finale i Red Devils ci provano con la forza dell'orgoglio, ma non riescono quasi mai a rendersi davvero pericolosi e conservano le energie per il fondamentale ritorno della semifinale di Europa League contro il Celta Vigo: la Champions dell'anno prossimo passa ormai soltanto dalla finale di Stoccolma per Mourinho.

Al quarto posto in campionato c'è infatti il City di Guardiola, che ha 4 punti di vantaggio sui cugini a tre gare dalla fine, mentre la terza piazza è occupata dal Liverpool, che ha un punto di vantaggio sui Citizens ma ha giocato una partita in più. Grossa occasione sprecata per gli uomini di Klopp, che si fanno fermare in casa sullo 0-0 dal Southampton e ora rischiano di essere superati in classifica dal City.