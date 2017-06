Premier League, undicesima giornata: il Boro beffa Guardiola, il Liverpool sale in vetta davanti al Chelsea

La domenica dell'undicesima giornata di Premier League comincia col botto: il derby del nord di Londra tra Arsenal e Tottenham finisce 1-1. Gunners avanti grazie all'autorete di Wimmers, poi nella ripresa si sveglia Kane, rientrato dall'infortunio, e gli Spurs centrano il pareggio su rigore. La squadra di Wenger ora occupa il terzo posto, alla pari del City. La nuova capolista della Premier League è il Liverpool, travolgente ad Anfield contro il Watford. I Reds surclassano 6-1 gli uomini di Mazzarri: in rete Mane (doppietta), Coutinho, Can, Firmino e Wijnaldum. Va ko, invece, il Southampton sul campo dell'Hull City. I Saints si portano sull'1-0 con Austin, ma nella ripresa le fatiche del match di Europa League con l'Inter si fanno sentire, e i padroni di casa ribaltano tutto vincendo 2-1, per merito delle reti di Snodgrass e Dawson. Da segnalare anche il ritorno alla vittoria in campionato del Manchester United di Mourinho dopo più di un mese. I Red Devils superano 3-1 lo Swansea in trasferta trascinati dalle marcature di Pogba e Ibrahimovic (doppietta). Cade in casa il Leicester di Ranieri: apre Morrison per il West Brom, pari di Slimani dopo tre minuti ma Phillips al 72' condanna le Foxes.



Nelle gare del sabato il Manchester City, reduce dalla bella vittoria sul Barcellona in Champions, viene beffato all'ultimo minuto in casa dal Middlesbrough e fallisce l'occasione di allungare in testa alla classifica su Arsenal e Liverpool impegnate domani. All'Etihad Stadium la squadra di Guardiola va in vantaggio con il solito Sergio Aguero, ma poi non chiude i conti e viene raggiunta all'ultimo respiro dalla rete dell'ex Atalanta De Roon. Ad approfittare del passo falso del City, è il Chelsea di Conte, che demolisce 5-0 l'Everton. Per i Blues - ora al secondo posto - vanno in gol Hazard (doppietta), Alonso, Diego Costa e Pedro. Nelle altre gare successo casalingo del Burnley sul Crystal Palace per 3-2 e importante vittoria in trasferta del Sunderland, che supera il Bournemouth 2-1 grazie al decisivo rigore di Defoe ed ottiene i primi tre punti del suo campionato (ultimo posto a quota 5 a pari col lo Swansea). Chiude i conti il secondo pareggio in campionato del West Ham di Zaza, che impatta 1-1 all'Olympic Stadium contro lo Stoke.