Premier League: tris Tottenham sul campo del Chelsea, Arsenal-Stoke City 3-0

Antonio Conte è praticamente fuori dalla corsa alla prossima Champions League. Il Chelsea campione d'Inghilterra spreca la grande chance di accorciare sul quarto posto del Tottenham facendosi sconfiggere 3-1 a domicilio dagli Spurs nella 32.a giornata di Premier League e scivola a otto punti dalla squadra di Pochettino con sei giornate da giocare. Una sconfitta pesantissima per i Blues, che fa ancora più male perché Fabregas e compagni erano andati in vantaggio grazie al gol di Morata, ma poi si sono fatti rimontare dalle reti di Eriksen (45'+1) e Dele Alli (doppietta, bellissimo il gol del 2-1) e ora per salvare una stagione altrimenti totalemente fallimentare rimane solo la FA Cup.

Se Conte piange, sorride invece Wenger. L'Arsenal batte 3-0 lo Stoke City conquistando il secondo successo consecutivo in campionato. Un successo non facile quello dei Gunners, che solo alla mezz'ora della ripresa trovano il gol del vantaggio, nonostante un completo dominio, grazie ad un rigore concesso per fallo di Martins Indi su Ozil e trasformato da Pierre-Emerick Aubameyang. A quattro minuti dalla fine lo stesso attaccante raddoppia con un destro al volo poco prima che Lacazette, sempre su rigore, chiuda i conti. Lo Stoke resta penultimo in classifica con 27 punti, mentre l'Arsenal è sempre sesto a quota 51, lontano dalla zona Champions. Wenger può essere comunque contento per lo stato di forma dei suoi in vista dell'andata dei quarti di finali di Europa League contro il Cska Mosca.;