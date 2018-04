Premier League: tris dell'Arsenal, poker Tottenham

Dopo il successo nell'andata degli ottavi di Europa League con il Milan, l'Arsenal sorride anche in Premier League, dove il successo mancava dallo scorso 3 febbraio. La squadra di Wenger batte 3-0 il Watford all'Emirates Stadium e manda un altro messaggio ai rossoneri in vista della sfida di ritorno di coppa in programma giovedì prossimo.



I Gunners sbloccano il match all'8' grazie a Mustafi: l'ex difensore di Valencia e Sampdoria segna di testa sulla punizione di Ozil. Nella ripresa, al 59', arriva il raddoppio di Aubameyang, bravo a sfruttare l'invito di Mkhitaryan e dribblare Karnezis prima di depositare in rete. Dopo il rigore fallito da Pereyra la punta francese naturalizzata gabonese (contro il Diavolo non sarà disponibile avendo giocato in Champions con la maglia del Dortmund poi 'retrocesso' in Euroleague) ricambia il favore al compagno al 77' per il tris definitivo.



I londinesi restano comunque a 12 punti dal quarto posto (occupato dal Liverpool) e a 13 dal Tottenham terzo. Gli Spurs, reduci dall'eliminazione in Champions a opera della Juventus, ri riscattano vincendo 4-1 in trasferta contro il Bornemouth. I biancoblu passano in svantaggio per effetto del gol di Stanilas al 7' ma poi si scatenano: vanno a segno Dele Alli, Son (doppietta) e Aurier. Pochettino può sorridere e forse ettere definitivamente da parte le polemiche legate alla doppia sfida di Coppa.