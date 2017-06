Premier League, tris del Chelsea: scudetto a tre punti

Altri tre passi verso lo scudetto e sono proprio tre i punti a mancare per il successo finale: Antonio Conte già venerdì sera contro il West Bromwich Albion può vincere la Premier League. Il Chelsea batte 3-0 il Middlesbrough (che retrocede in Championship) e incrementa a sette i punti di vantaggio sul Tottenham sconfitto tre giorni fa dal West Ham: partita mai in discussione e messa al sicuro nel primo tempo con le reti di Diego Costa e Marcos Alonso, il tris arriva nella ripresa con Matic.



Successo facile, anche per l'atteggiamento della difesa del Boro che non riesce mai a leggere i movimenti offensivi dei Blues che partono spesso dietro la linea difensiva avversaria sfruttando i suggerimenti di Fabregas. Il primo gol, al 23', nasce proprio così: Diego Costa insacca la ventesima rete stagionale. Il bis dieci minuti dopo con l'ottimo Marcos Alonso (che al 2' aveva già colpito una traversa), l'ex Fiorentina segna il sesto gol stagionale sfruttando anche il cattivo posizionamento di Guzan. ll 3-0 di Matic arriva al 65' su assist, manco a dirlo, ancora di Fabregas.



Per vincere lo scudetto a Conte basterà battere il WBA in trasferta venerdì oppure fare lo stesso risultato del Tottenham, impegnato domenica in casa contro il Manchester United: la giornata appena conclusa è stata la numero 36 ma mancano ancora tre turni, visto che sia Blues che Spurs devono recuperare una gara.