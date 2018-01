Premier League: tris City, United a -15

Qualcuno fermi il Manchester City. Dopo 22 giornate la squadra di Guardiola non ha ancora perso una partita (20 vittorie e due pareggi), ha 15 punti di vantaggio sui cugini dello United e continua a macinare ogni avversario che incontra, tanto che ormai sembra che quest'anno in Premier League si giochi per le posizioni dal secondo posto in poi.

L'ennesima conferma dello strapotere dei Citizens arriva dalla sfida contro il Watford, chiusa di fatto dopo 13 minuti grazie al gol in avvio (38 secondi) di Sterling e all'autogol poco prima del quarto d'ora di Kabasele. Nella ripresa poi arriva anche il tris del solito Kun Aguero, prima che Gray renda la pillola un po' meno amara per i suoi (82') siglando la rete del 3-1 finale.

Vince il City e vince anche il Tottenham, che centra il terzo successo consecutivo (ultima sconfitta proprio sul campo dei Citizens) espugnando 2-0 il campo dello Swansea grazie al gol dell'ex Llorente (che non esulta ma era partito in netto fuorigioco) in avvio e alla rete di Dele Alli nel finale. Nelle altre gare della 22esima giornata colpo esterno del Crystal Palace, che fa un importante salto in avanti in chiave salvezza espugnando 2-1 il campo del Southampton in rimonta. Stesso risultato, anche questo maturato in rimonta, per il West Ham, che a Londra stende il West Brom all'ultimo respiro grazie all doppietta del rinato Andy Carroll.