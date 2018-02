Premier League, Tottenham-Arsenal 1-0: Kane decide il derby

La Juventus deve tenere la guardia alta in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham (martedì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Un gol del solito Harry Kane permette agli Spurs di vincere il derby di Londra e superare a Wembley l'Arsenal nell'anticipo della 27.ma giornata di Premier League. La rete decisiva arriva al 49' grazie a un colpo di testa del numero 10 degli Spurs che batte Cech su cross di Davies.



I padroni di casa dominano e hanno diverse occasioni per raddoppiare ma Dele Alli, Lamela e Lacazette non concretizzano, anche per la bravura di Cech. Con questo successo la squadra di Pochettino si porta momentaneamente al terzo posto con 52 punti, davanti a Liverpool (51) e Chelsea (50). Solo sesto l'Arsenal che resta a quota 45. Le gare del pomeriggio cambiano la classifica nella zona calda: lo Swansea batte 1-0 il Burnley, agguanta il Crystal Palace (travolto 3-1 dall'Everton) e stacca lo lo Stoke City, frenato sull'1-1 dal Brighton anche per colpa del rigore sbagliato al 90' da Adam. Il West Ham batte e raggiunge il Watford a quota 30 grazie al 2-0 targato Hernandez-Arnautovic.



KANE: "JUVENTUS? NON VEDO L'ORA"

"Sarà una partita durissima, ma che non vedo l'ora di giocare - le parole di Kan, 36 gol in questa stagione, a fine partita -. Vogliamo sempre confrontarci con i migliori e la Juve è una grande squadra. Dobbiamo sfruttare questo momento favorevole".