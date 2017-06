Premier League: tonfo City e United-Liverpool pari, Conte gode

I nervi gli sono già saltati da tempo per il troppo stress, ma a un certo punto di Everton-Manchester City il sentimento prevalente di Pep Guardiola deve essere stata una profonda tristezza abbinata alla delusione. Le telecamere lo hanno immortalato a testa bassa con lo sguardo perso nel vuoto: i Toffees avevano appena segnato il terzo gol, poi in pieno recupero arriverà pure il 4-0. A gennaio, dopo appena 20 giornate, la terribile sensazione di aver già perso quasi ogni speranza di vincere la Premier League: al momento il City è a -10 dal Chelsea capolista.



Quando Mirallas, al 2' del secondo tempo, ha segnato il temporaneo raddoppio, l'Everton aveva effettuato appena due tiri: due tiri, appunto, due gol. Il primo di Lukaku generato anche da una difesa posizionata male, simbolo di ciò che Guardiola non è ancora riuscito fare al City; il secondo nato da una sanguinosa palla persa da Yaya Touré. Il terzo lo segna Davies che resta a terra circa 5 secondi dopo un contrasto e ha tutto il tempo di rialzarsi e ricevere da un compagno prima che qualcuno (sempre Touré, in grave ritardo) provi a contrastarlo senza riuscirci. Il 4-0 di Lookman arriva a gara ampiamente chiusa con una squadra ormai rassegnata.



Sul 2-0 girava una statistica su Twitter: il City ha avuto per 5 minuti il 93% del possesso palla. Ma sono numeri che non servono a niente: quelli che contano sono i 10 punti di distacco dal Chelsea, le 5 sconfitte e i 26 gol subiti in 21 partite.

Manchester United-Liverpool 1-1

Chiude il quadro della 21esima giornata di Premier League il big match tra Red Devils e Reds e al triplice fischio a godere è soprattutto Conte. L'1-1 finale firmato Milner (su rigore) e Ibrahimovic lancia infatti il Chelsea in fuga in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio sulla coppia Tottenham-Liverpool, con l'Arsenal che insegue a un punto e le due di Manchester al momento fuori dalla zona Champions.

Bella partita all'Old Trafford, le squadre si affrontano a viso aperto e cercano la vittoria, dopo pochi minuti Pogba ha la palla del vantaggio ma spreca calciando male. Non è proprio serata per l'ex Juventus, che a metà primo tempo salta goffamente per colpire di testa e interviene di mano regalando alla squadra di Klopp il rigore che Milner non sbaglia.

A inizio ripresa Firmino sfiora l'incrocio con un destro a giro, Pogba prova a farsi perdonare ma calcia alto, il Liverpool avrebbe la possibilità di chiuderla ma la spreca e allora Mourinho getta nella mischia anche Rooney e lancia l'assalto finale. L'attaccante inglese prima impegna Mignolet, poi serve a Fellaini il pallone del pareggio: il belga colpisce il palo, ma sulla ribattuta si avventa Ibra che firma il pari che fa esplodere Old Trafford e, ne siamo sicuri, anche Conte sul divano.