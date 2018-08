Premier League, terza giornata: il Manchester City si ferma contro il Wolverhampton

La terza giornata di Premier League si apre con un risultato inatteso. Il Manchester City non va oltre l'1-1 al Molineux Stadium, campo del Wolverhampton. Nel primo tempo i campioni d'Inghilterra vengono fermati da un grande Rui Patricio, autore di due super interventi. Sempre nei primi 45' viene giustamente annullato un gol a Jimenez, ma nella ripresa i padroni di casa passano a sorpresa in vantaggio con Boly. L'arbitro Atkinson non si accorge dell'irregolarità del difensore dei Wolves, che colpisce il pallo di mano, peraltro in posizione di fuorigioco. La squadra di Guardiola riesce ad acciuffare l'1-1 con Laporte, al primo gol in Premier League. Nel finale Aguero colpisce la traversa su punizione, regalando l'ultima emozione di una partita davvero divertente.