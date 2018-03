Premier League, tanti presidenti non vogliono la VAR

L'estensione della VAR a livello europeo procede a piccoli scatti: dopo il recente no di Ceferin per la Champions League, anche la Premier League potrebbe rimanderne l'introduzione di almeno un anno.



Come riporta il Telegraph, stanno sorgendo molti dubbi tra i presidenti dei club inglesi: forte, per esempio, la posizione di Steve Parish (Crystal Palace): "Odio vedere partite che vengono fermate in continuazione, le persone non capiscono cosa stia succedendo. Credo che vorrebbe dire percorrere una strada incredibilmente pericolosa. Ricordo quando il rugby introdusse la moviola: smisi di seguire quello sport". Altri non hanno voluto esprimere chiaramente la loro posizione, alimentando le perplessità su un voto che, solo qualche settimana fa, si preannunciava unanime.



Domani l'IFAB, organo preposto alle modifiche delle regole del calcio, deciderà se varare un regolamento che consenta a ogni federazione di adottare la VAR e la Football Association inglese sta seriamente riflettendo se rinviare di una stagione il previsto esperimento del 2018/19. Inoltre verrà deciso se usarla nei Mondiali 2018: le modifiche delle regole del gioco debbono convincere almeno 6 membri su otto dell'Ifab. La Fifa dispone di 4 voti, mentre le federazioni britanniche - Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord - di un voto ciascuna.