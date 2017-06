Premier League: super-rimonta Arsenal, Mazzarri sempre più giù

L'Arsenal va sotto tre volte, segna due gol, sfrutta la superiorità numerica e nel finale acciuffa il Bournemouth: al Dean Court spettacolare 3-3 che scontenta entrambe le squadre in uno dei tre posticipi della ventesima giornata di Premier League. Scontenta i padroni di casa perché con Daniels, Wilson (su rigore) e Fraser avevano sognato di battere una big come i Gunners ma delude pure Wenger (che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito proprio da Eddie Howe) che non riesce a tornare terzo in classifica e rimane a -1 dal City (- 8 dal Chelsea) nonostante i gol di Sanchez, Perez e Giroud tra il 70' e il 92'.



Quarta sconfitta (seconda consecutiva) nelle ultime cinque gare per il Watford di Walter Mazzarri che perde 2-0 in casa dello Stoke City per le reti di Shawcross e Crouch. Gli Hornets scendono al tredicesimo posto, scavalcati proprio dalla squadra di Hughes. Infine colpaccio dello Swansea, fresco del cambio di allenatore con Clement in panchina al posto di Bradley, che vince in trasferta contro il Crystal Palace (reti di Mawson, Zaha e Rangel) e si rilancia in chiave salvezza salendo a 15 punti.