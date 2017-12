Premier League: Sterling porta il Manchester City a +15

Il massimo con il minimo: nel posticipo il Manchester City vince di misura in casa del Newcastle e porta a 15 i punti di vantaggio sui cugini dello United, i più immediati inseguitori in classifica. Dopo 20 giornate di Premier League, Guardiola è come fosse già alla venticinquesima: un pazzesco score di 19 vittorie, un pareggio e zero sconfitte.



Contro Benitez basta una rete di Sterling nel primo tempo, l'attaccante inglese poco dopo la mezz'ora colpisce al volo sul lancio al bacio di de Bruyne e batte Elliot. I Citizens arrivano a 58 punti con 61 gol segnati e solo 12 subiti e fanno il vuoto dietro di loro. Mourinho ha provato a giustificarsi: "Non basta fare un mercato da 300 milioni di euro, loro comprano terzini pagandoli come attaccanti. Noi siamo un grande club, con tradizione, ma è diverso dall'essere una grande squadra".