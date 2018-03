Premier League: Son trascina il Tottenham, Salah spinge il Liverpool

Mercoledì c'è il ritorno di Champions League contro la Juventus (in esclusiva su Premium Sport), ma Pochettino rinuncia al turnover e il suo Tottenham stende 2-0 senza troppi problemi l'Huddersfield. Grande protagonista del match il sudcoreano Son Heung-Min, in panchina nella gara di andata a Torino, che con una doppietta (un gol per tempo) regala agli Spurs il quarto posto. Non sbaglia neppure il Liverpool di Klopp: i Reds regolano 2-0 il Newcastle di Benitez con Salah e Mané e si portano momentaneamente alle spalle del Manchester City e davanti allo United in seconda posizione.

Nelle altre gare della 29esima giornata di Premier League, considerato che le big giocano quasi tutte tra domenica e lunedì, spiccano il pareggio casalingo contro il Bournemouth del Leicester, in gol Mahrez al 97', e la travolgente vittoria dello Swansea, che davanti al pubblico amico rifila un poker al West Ham e fa un clamoroso balzo in classifica dal penultimo al 13esimo posto. Resta invece inchiodato all'ultimo posto, a quota 20 punti, il West Bromwich Albion, che cade anche sul campo del Watford (1-0) e dice praticamente addio alle poche speranze di salvezza rimaste.

Chiudono il quadro della giornata il pareggio senza reti tra Southampton e Stoke City e il successo casalingo per 2-1 del Burnley sull'Everton. È davvero curioso il cammino della squadra di Sean Dyche, che dopo un sorprendente avvio di campionato ha vissuto un lunghissimo momento buio (12 partite senza vittorie), ma dopo il successo di oggi è saldamente da solo al settimo posto e mette nel mirino il sesto dell'Arsenal, distante solo 5 punti.