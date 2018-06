Premier League, si cambia: arriva la 'sosta' invernale

Novità importanti a partire dalla prossima stagione di Premier League. È stato infatti deciso, come confermato dalla Football Association, di introdurre una pausa invernale di 15 giorni nel mese di febbraio. Non si tratta di una vera e propria sosta perché una giornata di campionato verrà disputata in due weekend diversi (5 gare alla volta).



Le partite di FA Cup del quinto turno saranno giocate a metà settimana e in caso di parità non ci sarà il replay ma si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Nessuna modifica invece al Boxing Day: resta in vigore lo storico appuntamento del 26 dicembre e anche quello di capodanno.