Premier League, sesta giornata: Mourinho stende Ranieri. Larghi successi per City e Liverpool, crisi Chelsea e West Ham. Mazzarri ko

Nel lunch match della sesta giornata di Premier League risorge il Manchester United. I Red Devils surclassano 4-1 il Leicester di Ranieri all'Old Trafford. I padroni di casapassano in vantaggio al 22' grazie al colpo di testa vincente di Smalling su calcio d'angolo. La formazione di Mourinho è travolgente e i campioni d'Inghilterra non riescono a opporre resistenza. Al 37' Mata raddoppia: il sinistro del centrocampista spagnolo non lascia scampo a Zieler. Tre minuti più tardi Rashford firma il tris sugli sviluppi di un corner e sempre da corner arriva il 4-0 siglato da Pogba: stacco aereo e prima gioia per l'ex centrocampista della Juventus. Nella ripresa il Leicester prova a reagire e a rendere meno pesante il passivo: Gray (gran destro da fuori area) supera De Gea per il gol della banidera al 59'. Menzione speciale per i tifosi delle Foxes che non hanno smesso mai di cantare e incitare i propri giocatori. Il Manchester sale a quota 12 in classifica (terzo posto momentaneo) mentre il Leicester resta fermo a 7.



Resta saldamente al primo posto il Manchester City (sei vittorie in sei partite). L'undici di Guardiola passa 3-1 sul campo dello Swansea (doppietta di Aguero e sigillo di Sterling). Di Llorente la rete del momentaneo pareggio dei Cigni. Al secondo posto c'è il Tottenham: gli Spurs battono 2-1 il Middlesbrough: decisivi i due gol di Heung-Min Son. Sul terzo gradino della graduatoria sale il Liverpool di Klopp. I Reds liquidano 5-1 l'Hull City.

Il Crystal Palace ha la meglio per 3-2 sul Sunderland. Successo di misura del Bornemouth (1-0 all'Everton) mentre termina 1-1 Stoke City-West Bromwich Albion. La notizia della giornata, però, è senz'altro la vittoria dell'Arsenal per 3-0 sul Chelsea di Antonio Conte. Per i Gunners, vanno in rete Sanchez, Walcott e Ozil. Momento no per i Blues, alla seconda sconfitta consecutiva in Premier e attualmente distanti 8 punti dalla testa della classifica. E momento no anche per il West Ham di Simone Zaza, che viene umiliato 3-0 dal Southampton davanti al proprio pubblico (in gol Tadic, Long e Ward-Prowse) e resta inchiodato a tre punti al terz'ultimo posto della classifica. Infine, nel Monday Night, il Watford di Walter Mazzarri perde 2-0 in trasferta contro il Burnley: decidono le reti di Hendrick e Keane.