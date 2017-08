Premier League, Salah non basta al Liverpool: il Watford pareggia al 94'

Mezzo passo falso del Liverpool nella 1.ma giornata di Premier League. I Reds, privi di Coutinho (al centro di un caso di mercato), pareggiano 3-3 sul campo del Watford venendo raggiunti al 94'. In attesa di sapere quale sarà il futuro dell'ex Inter, Klopp si gode un grande Salah, subito protagonista e decisivo. Il tecnico può comunque sorridere per la prestazione di tutto l'attacco mentre deve lavorare non poco sulla fase difensiva perché il reparto arretrato ha terribilmente sofferto, specialmente sulle palle inattive.



I padroni di casa passano in vantaggio all'8' con un colpo di testa di Okaka su corner di Holebas. Al 29' Mané firma il pari battendo di destro Gomes su splendido invito di Emre Can, obiettivo di mercato della Juventus. Il pari dei Reds dura solo 3' perché al 32' Doucore insacca da due passi al termine di un'azione molto confusa. Nella ripresa Firmino agguanta i rivali andando in rete su rigore concesso per fallo di Gomes sull'ex romanista Salah. I due attaccanti sono ancora protagonisti al 57': l'egiziano non sbaglia da distanza ravvicinata dopo un tocco del compagno di reparto. In pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex difensore del Napoli Britos beffa di testa Mignolet quasi sulla riga di porta.