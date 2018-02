Premier League, riscatto Chelsea: che lotta per la Champions

Antonio Conte ha ritrovato il suo Chelsea. Nel monday night della 27esima giornata di Premier League i Blues si rialzano dopo due ko consecutivi travolgendo il WBA 3-0 a Stamford Bridge e approfittando così del ko dello United, battuto dal Newcastle e ora distante soltanto solo tre punti. Un successo che riporta un po' di serenità in casa Chelsea dopo le voci di esonero di Conte dell'ultima settimana e un successo firmato Edin Hazard.

Il fantasista belga gioca una partita super e trascina i suoi con una doppietta (un gol per tempo) di pregevole fattura, in mezzo il gol di Moses, uno dei fedelissimi del tecnico italiano, che nell'ultimo periodo era stato tra i più in difficoltà. Non solo Moses però, perché Conte ha ritrovato anche Morata, entrato in campo dopo un'ora di gioco a dimostrazione del fatto che ha superato i problemi alla schiena.

Insomma, una serata di festa per il Chelsea, che con questa vittoria torna al quarto posto e accende ancora di più la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: dai 56 punti del Manchester United ai 52 del Tottenham ci sono quattro squadre (Liverpool a 54 e Blues a 53), senza dimenticare l'Arsenal che insegue a quota 45. Se per il titolo sembra già tutto deciso, la corsa alla Champions infiammerà il campionato fino alla fine.